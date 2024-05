Oggi Salvini è contro le zone 30 - ma nel 2022 firmò un decreto da 13 milioni per finanziarle

Salvini : “Salva-casa non è un condono e non riguarda le zone sismiche” (Adnkronos) – "Sulla casa stiamo lavorando non per condonare abusi esterni, ma per aiutare milioni di famiglie che non riescono a comprare o vendere casa loro perché magari il proprietario o l’inquilino precedente per una porta, un antibagno, una ...

