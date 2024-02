Massimo Mauro e Sandro Sabatini. La partita sarà di Champions League in streaming Il match Inter - League in streaming Il match Inter - Atletico All. S. Inzaghi. ATLETICO MADRID (3 - 5 - 2): Oblak;

Sabatini all'Inter: «Atletico Madrid? Ci andrei cauto, loro pericolosi!» (Di giovedì 22 febbraio 2024) Sabatini avvisa l'Inter sul ritorno contro l'Atletico Madrid da giocarsi il 13 marzo in Spagna. Il giornalista ritiene i Colchoneros pericolosi. NON SI FIDA ? A Radio Radio Sandro Sabatini non si fida dell'Atletico: «Atletico Madrid? andrei cauto. C'è la partita di ritorno. L'unica squadra che è stata surclassata è stato il Bayern Monaco, complimenti alla Lazio. L'Inter ha giocato molto meglio, a tratti ha anche dominato alla fine l'Atletico. Ma vedo comunque gli spagnoli molto pericolosi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

