Russia, Putin ha giurato: ufficialmente in carica per i prossimi 6 anni - Russia, putin ha giurato: ufficialmente in carica per i prossimi 6 anni - Il presidente russo Vladimir putin ha prestato giuramento ed è entrato ufficialmente nuovamente in carica per un quinto mandato di sei anni. Lo ha annunciato il presidente della Corte costituzionale ...

Russia, Putin ha prestato giuramento come presidente per la quinta volta - Russia, putin ha prestato giuramento come presidente per la quinta volta - Vladimir putin si è ufficialmente insediato come Presidente della Federazione Russa per la quinta volta. Il nuovo mandato di putin, che è già in carica da ...

Giovanni Toti, arrestato il governatore della Liguria: ai domiciliari per corruzione - Giovanni Toti, arrestato il governatore della Liguria: ai domiciliari per corruzione - La Guardia di Finanza ha arrestato Giovanni Toti per corruzione. Toti, agli arresti domiciliari, è accusato dalla Procura di Genova di corruzione ambientale, corruzione per atti contrari a doveri d’uf ...