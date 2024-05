Rosmarino - proprietà e coltivazione sul balcone

Leggi tutta la notizia su iloveartigianato

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilè una pianta aromatica e medicinale conosciuta per le sue molteplicibenefiche. Originario del Mediterraneo, ilè ampiamente utilizzato in cucina per il suo aroma robusto e il suo sapore versatile. Tuttavia, le sue qualità non si limitano al mondo culinario: è anche apprezzato per le suecurative e terapeutiche, che lo rendono un’aggiunta preziosa a qualsiasi giardino o. Lesalutari delIlè ricco di composti bioattivi, tra cui acidi fenolici, flavonoidi e oli essenziali come il cineolo e il rosmarinico. Questi composti conferiscono alpotentiantiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche. Studi scientifici hanno ...