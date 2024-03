Olio essenziale al rosmarino | proprietà | uso e preparazione

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 16 marzo 2024) L’alè una di quellefitoterapiche indispensabili nel prontuario erboristico di chi vuole approfittare dei benefici delle erbe. Può sollevarci da molteplici problematiche! Ma non correte all’acquisto compulsivo, non è un elisir miracoloso e non serve certo aprire il portafoglio per averlo a disposizione. Piuttosto, raccogliamolo dal nostro orto, dal balcone o da qualche cespuglio che incontriamo sul nostro cammino e prepariamo insieme. Ma prima scopriamone le virtù. LedelL’alè dispensatore delle stesse qualità dell’erba aromatica cui deriva. Per un approfondimento, vi rimando a questo link. In questa sede, troverete a grandi linee i principali ...