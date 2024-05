Roma - fuori pericolo il 19 accoltellato al Quarticciolo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024- Su delega della Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Compagnia diCasilina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica di, – nei confronti di un 22enneno, con precedenti, gravemente indiziato del reato di “tentato omicidio aggravato” (Leggi qui) in relazione all’accoltellamento di un cittadino tunisino 19enne avvenuto nella serata dello scorso 25 aprile, all’interno dei lotti del quartiere, in viale Palmiro Togliatti, area della periferia sud-est della Capitale. Il provvedimento scaturisce dalle immediate attività investigative condotte dai Carabinieri della Stazione di ...