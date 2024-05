Riforma Abodi - prime prove di disgelo Gravina ottiene un incontro con il ministro

(Di martedì 7 maggio 2024) Tutti contro il governo. La proposta deldello Sport Andreadi istituire un’agenzia governativa per la vigilanza economico-finanziaria sulle società sportive professionistiche, di fatto esautorando gli organismi esistenti, scatena reazioni unanimi di contrarietà. Coni, Federcalcio e Lega Calcio, Federbasket e Legabasket, figure apicali dello sport e opposizioni parlamentari massacrano la svolta immaginata dall’esecutivo. Nel merito e nel metodo. "Si rischia la figuraccia mondiale e, purtroppo, i governi italiani non sono nuovi a situazioni simili", paventa il presidente del Coni Giovanni Malagò. Intervistato da Repubblica, confessa "seri dubbi" che il blitz legislativo sia "accettato dagli organismi sportivi internazionali". Ancora: "Siamo tutti sconcertati:è riuscito a mettere d’accordo per una volta ...

Il ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi , si è detto quest’oggi contento per la prima storica designazione di una terna tutta al femminile per la Serie A, definendolo un gesto simbolico contro gli episodi di violenza che ancora si ...

Tensione tra Coni e governo dopo il documento pensato dal ministro Abodi . Il presidente Malagò a ‘La Repubblica’: “Questa norma è sbagliata”. Il governo ha deciso di prendersi ancora qualche giorno per modificare il provvedimento che prevede la ...

Caos nel mondo dello sport. Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha definito l’intenzione del ministro dello Sport Andrea Abodi di creare un’agenzia governativa che controlli i conti dei club di calcio per detronizzare la Covisoc “una norma non ...

Abodi replica a Petrucci e Gandini: "Piena disponibilità a incontro, solo con dialogo si migliora" - abodi replica a Petrucci e Gandini: "Piena disponibilità a incontro, solo con dialogo si migliora" - Il ministro per lo Sport Andrea abodi ha risposto alla nota congiunta di FIP e LBA in merito alla costituzione di una Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive ...

Fiorentina, Commisso attacca Palazzo Vecchio: “Per il Franchi mancano 100 milioni. Tuteleremo i nostri diritti” - Fiorentina, Commisso attacca Palazzo Vecchio: “Per il Franchi mancano 100 milioni. Tuteleremo i nostri diritti” - Il Franchi è un problema – ha continuato il presidente viola – In questi giorni abbiamo incontrato il ministro dello Sport abodi e il sindaco Nardella, la preoccupazione sul futuro dello stadio è ...

COMMISSO, Franchi un problema. Preoccupati per il futuro - COMMISSO, Franchi un problema. Preoccupati per il futuro - Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che, prima di ripartire per gli Stati Uniti, è intervenuto ai ...