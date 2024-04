(Di giovedì 4 aprile 2024) Arezzo, 4 aprile 2024 – Oltre due ore di viaggio da Arezzo a Firenze, circafermi dentro allaSan Donato con aria e luce a intermittenza stipati dentro carrozze strapiene. 90 minuti di ritardo per l’Intercity 580 partito ieri mattina alle 7,32 dalla stazione di Arezzo a causa di un guasto.di passione sui binari per iaretini e del Valdarno. A causa del guasto infatti la circolazione sia verso nord che verso sud della linea Arezzo-Firenze ha subito grandissimi ritardi. "All’improvviso abbiamo sentito un forte rumore, dopodiché l’intercity delle 7,32 partito da Arezzo ieri mattina, è statodentro ladel San Donato, un incubo con notizie che arrivavano a singhiozzo e Trenitalia che in una ...

Arezzo, 29 febbraio 2024 – ll treno non si fermò a Kiev è un viaggio senza nessun obiettivo in testa, solo andare dove si trova qualcosa di curioso, che intriga e che fa trovare a suo agio autore e ... (lanazione)

Treno fermo un’ora in galleria. Ennesima giornata no dei pendolari - Di fatto si è trattato di un guasto che ha fermato il Treno su cui viaggiavano i pendolari. La beffa è che prima del guasto il Treno per una volta viaggiava in orario – dice Dimitri Abbado referente ...lanazione

Treni, nuovo stop alla circolazione: orari e giorni delle chiusure - dalle ore 14 di sabato 6 alle ore 22 di domenica 7 aprile: sulla linea Genova-Acqui Terme i treni del Regionale faranno capolinea nella stazione di Campo Ligure; tra Campo Ligure-Masone e Genova sarà ...genovatoday

Un Treno regionale in Liguria, immagine d'archivio - Le variazioni sono attuate per consentire gli interventi infrastrutturali nell’area del capoluogo ligure. Previste, ove possibile, corse con bus sostitutivi ...ilsecoloxix