Regione Lombardia | 190 assunzioni a tempo indeterminato | ruoli | aree e come presentare domanda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano – Posto fisso per profili professionali alti. Che c’è di meglio? L’occasione arriva dache ha appena bandito un concorso per assumere apieno e190 persone, previa selezione via esame, da inserire in varie settori dell’amministrazionefunzionari o figure dall’elevata qualificazione. Ma andiamo con ordine. I settori Eccosaranno distribuiti i nuovi inserimenti nei diversi settori: Amministrativo: 60 posti Economico: 25 posti Umanistico e comunicazione: 10 posti Relazioni con il pubblico: 6 posti Informatico statistico: 5 posti Tecnico: 35 posti Agricolo e forestale: 25 posti Ambientale: 7 posti Protezione civile: 10 posti Gestione fauna selvatica: 7 posti Lad’iscrizione La ...