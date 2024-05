Qantas | quanto pesano sulle casse - i voli cancellati

(Di martedì 7 maggio 2024): la compagnia aerea australiana è stata costretta a pagare milioni di dollari ai contribuenti a causa di, ma perchè? Dopo un’accusa formale da parte dell’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), l’ente nazionale preposto alla tutela dei consumatori, laovvero la principale compagnia aerea australiana, ha accettato di pagare una somma considerevole per risolvere una disputa, legata alla vendita di biglietti pergià. Un volo-Ansa- Notizie.comL’accordo raggiunto trae l’ACCC prevede il pagamento da parte della compagnia aerea di 120 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 80 milioni di dollari statunitensi. Questa decisione giunge dopo che nel corso del 2023, l’ACCC ...

Resta ancora chiuso l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia dopo che un Piccolo aereo dell’Enav per radiomisurazioni, un Piaggio P180, è finito fuori pista senza feriti.

La compagnia aerea di bandiera australiana, Qantas , si è impegnata a versare 120 milioni di dollari australiani (equivalenti a circa 74 milioni di euro) per risolvere una causa legale avviata dall’organismo di controllo dei consumatori australiana ...

