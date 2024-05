La compagnia aerea Qantas rimborserà 120 milioni di voli cancellati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ladi bandiera australiana,, si è impegnata a versare 120di dollari australiani (equivalenti a circa 74di euro) per risolvere una causa legale avviata dall’organismo di controllo dei consumatori australiana (Accc) in relazione ai. Nel 2023, l’Accc ha intrapreso un’azione legale, accusandodi aver adottato una “condotta falsa, fuorviante o ingannevole”, vendendo biglietti per migliaia digiàsenza rimuoverli dal mercato. Recentemente, sia lache l’autorità di vigilanza hanno annunciato di aver raggiunto un accordo. Ottantaseimila clienti coinvolti L’accusa riguardava la vendita di migliaia di ...