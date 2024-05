Prove Ufficiali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) NARNI In attesa della Corsa all’Anello del 12 maggio, domenica scorsa si sono svolte le al Campo de li Giochi che hanno visto sondare la pista i cavalieri dei tre Terzieri. A scendere in pista per Mezule Mattia Zannori su Seurat, Luca Chitarrini su Lupa della Sila, Tommaso Finestra su Scoiattolina e Askyfullofstars, Ernesto Johan “Wilmi” Santirosi su Deserto Proibito; per Fraporta Jacopo Rossi su Don Medellin, Luca Paterni su Oro y Plata, Leonardo Piciucchi su Receptivo; per Santa Maria Tommaso Suadoni su Spirit of Fall, Marco Bisonni e Francesco Matticari su Eucarist Rose, Daniele Leri su Dolce Brigitte. Per i binomi che si sfideranno durante la gara equestre occorrerà attendere il prossimo 11 maggio quando alle 12.45, in piazza dei Priori, si terrà il sorteggio dei cavalieri giostranti. "Sono proseguiti tutto l’anno - continua l’associazione Corsa all’Anello – i lavori di ...