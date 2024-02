Test Medicina 2024 | ufficiali date delle due sessioni e modalità delle prove | cosa sapere

Test Medicina e Veterinaria 2024, uscito il decreto del MUR: ecco le date ufficiali e le novità

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La ministra dell'Università ha firmato il decreto che definisce l'esame d'accesso alle facoltà die chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Previste duetra fine maggio e fine luglio con la possibilità per i candidati di partecipare ad entrambe. La selezione avverrà in presenza con 60 domande in formato cartaceo. Dal 3 al 17 aprile candidature online sul portale Universitaly. Bernini: "ponte, poi via i quiz"

Ultime notizie Medicina 2024 : esordio per la banca dati. Quando sono i test? (aggiornamento 23 FEBBRAIO) Test Medicina 2024 in arrivo importanti modifiche ... (termometropolitico)

Due sessioni in presenza – a maggio e luglio prossimi – con possibilità per i candidati di partecipare a entrambe. Prova su formato cartaceo, composta da ... (today)

La Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato oggi il decreto he definisce le modalità delle prove di ammissione ai corsi laurea ... (fanpage)

Test di medicina 2024, le date delle prove, le modalità e la banca dati: Per il futuro “stiamo già lavorando per fare in modo che dall'anno accademico 2025/26 si superi definitivamente il meccanismo dei test, introducendo un sistema basato su esami caratterizzanti. Il ... repubblica

La ministra Bernini firma il decreto per le prove di ammissione a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: "Oggi ho firmato il decreto che definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e veterinaria. Per l'anno accademico 2024/25 ci ... huffingtonpost

Bernini firma decreto per test Medicina, verso riforma dal 2025: Questi i contenuti più rilevanti del decreto ministeriale che definisce le modalità delle prove di ammissione ai corsi laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria firmato oggi dal ... ansa