Prima di giudicare - bisogna conoscere

(Di martedì 7 maggio 2024) Don Claudio ha affermato che molti dei ragazzi arrivano da situazioni di degrado, difficoltà economiche, sociali e problemi con la giustizia, a volte arrivano spontaneamente, non sentendosi bene a casa. Noi abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni di loro, in forma anonima. Come vi siete sentiti lavolta che avete varcato la porta della comunità? "Lavola che siamo entrati in comunità ci siamo sentiti soli e spaesati; di conseguenza non ci siamo sentiti subito a casa". I ragazzi già presenti in comunità sono stati subito accoglienti con i nuovi arrivati? " Dipende tutto dai ragazzi: coloro che hanno subito violenza hanno due scelte, laè far vivere agli altri ciò che hanno subito oppure possono assicurarsi di non far soffrire gli altri come hanno sofferto loro. A volte, solo dopo un paio di mesi o anche anni, i ...

