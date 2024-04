Milan - prima maglia 2024 2025 | arrivano le prime indiscrezioni | FOTO

2024-04-23 09:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’ Inter è campione d’Italia per la stagione 2023/2024. Un verdetto chiaro ed incontrovertibile, per la capacità della squadra ...

Duello di mercato Napoli-Milan Quanti obiettivi in comune per l’attacco: tutti i nomi - Il prossimo allenatore darà il proprio parere, ma secondo la Gazzetta dello Sport dovrà comunque scegliere fra una lista oramai definita e fatta di centravanti seguiti anche dal Napoli ...tuttonapoli

Calcio: Shevchenko torna in campo per l’Ucraina nella Kings League - Doppio annuncio per la Kings World Cup. Il torneo internazionale di calcio a 7 creato da Gerard Piqué, fondatore della Kings League, che si svolgerà dal 26 maggio all'8 giugno in Messico, ha una nuova ...primapaginanews

Milan, i festeggiamenti dell’Inter coinvolgono anche Ibra: il gesto dei tifosi (VIDEO) - Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista suo malgrado dei festeggiamenti dell'Inter per lo scudetto numero 20: il gesto dei tifosi nerazzurri ...milanlive