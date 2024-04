Belpasso | aggredisce e minaccia la moglie perché non ha fatto il cambio delle lenzuola | arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024 Massima attenzione viene rivolta, da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, alle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, anche attraverso la sua rete di monitoraggio, istituita dal 2014 su tutto il territorio nazionale e composta da militari particolarmente specializzati sulla delicata materia. In tale ambito, la Stazione Carabinieri dihaun 53enne del posto per “maltrattamenti in famiglia”, poiché si è reso “protagonista” di gravi e reiterati casi di violenza nei confronti della, una 46enne di. In particolare, la donna, dopo essere rientrata alle 21:00 circa dal lavoro, sarebbe stata aggredita dal maritoquesti, salito al piano superiore ed entrato nella stanza da letto, si era accorto ...