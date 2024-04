(Di mercoledì 24 aprile 2024) Vigilia di Udinese-, e più precisamente, degli ultimi 19 minuti più recupero del match interrotto il 14 aprile scorso. In panchina per...

roma, stramaccioni: 'Chiesa Lo andrei a prendere in braccio. È tra le ali più forti in Europa' - Vigilia di Udinese-roma, e più precisamente, degli ultimi 19 minuti più recupero del match interrotto il 14 aprile scorso. In panchina per i friulani ci sarà.calciomercato

Udinese-roma in venti minuti: De Rossi favorito sull'esordiente Cannavaro, ma il precedente... - Calcio ora per ora "Sorpreso da roma e De Rossi sul tema della gara con l'Udinese Beh sì. Lo statuto è molto chiaro, i minuti vanno recuperati il giorno dopo e noi lo avevamo… Leggi ...informazione

Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Gravina è in difficoltà con Lotito e chiede aiuto. A Udine sarà complicata - Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Gravina è in difficoltà con Lotito e chiede aiuto. A Udine sarà complicata - On Air - Ugo Trani è intervenuto in diretta a Te la do io Tokyo , la trasmissione ideata e c ...marione