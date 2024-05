Plusvalenze Roma | quali sono le operazioni sotto accusa e quali altre squadre erano coinvolte

Plusvalenze Roma, Pallotta e altri dirigenti a rischio processo: chiesta l'archiviazione per i Friedkin - plusvalenze roma, Pallotta e altri dirigenti a rischio processo: chiesta l'archiviazione per i Friedkin - La Procura di roma ha chiuso le indagini sull’ipotesi di falso in bilancio ... Secondo l’ipotesi della procura il club avrebbe realizzato nel corso degli anni una serie di plusvalenze fittizie ...

Plusvalenze Roma, chiuse le indagini: Pallotta e la vecchia dirigenza a rischio processo - plusvalenze roma, chiuse le indagini: Pallotta e la vecchia dirigenza a rischio processo - La Procura di roma ha chiuso le indagini sulle plusvalenze dell`AS roma. Secondo quanto scrive ANSA, la vecchia gestione del club rischia ora di finire sotto processo..

Chiesa Roma, Lukaku via per fare il colpo: De Rossi sogna il super attacco con Dybala - Chiesa roma, Lukaku via per fare il colpo: De Rossi sogna il super attacco con Dybala - La situazione per il Corriere dello Sport Lukaku sembra destinato a tornare al Chelsea alla fine della stagione in prestito alla roma con i giallorossi che per il prossimo anno ritorneranno a puntare ...