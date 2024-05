Plusvalenze Roma - chiuse le indagini Ansa | Rischio processo per vecchi dirigent - nessuna accusa per i Friedkin

(Di martedì 7 maggio 2024) Come riporta l’, la Procura diha chiuso lesul casoin casa AS. Come riporta l’agenzia di stampa, rischiano di finire sottoalcunii dellaa gestione del club giallorosso (guidato all’epoca da James Pallotta). Nell’atto di chiusura emerge l’esclusione dal fascicolo di Dan e Ryan, rispettivamente presidente e vicepresidente del Cdanista. SportFace.

13.38 Ascoltato in Procura a Roma per oltre un'ora il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis . L'inchiesta è quella di falso in bilancio nell'operazione con cui fu acquistato l'attaccante Osimhen, nel 2020. Secondo i Pm, nel passaggio ...

Plusvalenze Roma, Pallotta e altri dirigenti a rischio processo: negli atti della Procura non compaiono i Friedkin - plusvalenze roma, Pallotta e altri dirigenti a rischio processo: negli atti della Procura non compaiono i Friedkin - La Procura di roma ha chiuso le indagini sulle plusvalenze dell'As roma. In base a quanto si apprende rischiano di finire sotto processo la vecchia gestione del club giallorosso guidata da James ...

Calcio, plusvalenze della Roma: rischio processo per Pallotta e altri - Calcio, plusvalenze della roma: rischio processo per Pallotta e altri - (askanews) – La vecchia gestione della roma calcio, facente riferimento al manager statunitense James Pallotta, rischia di finire sotto processo nella Capitale in relazione ad una serie di plusvalenze ...

Roma, inchiesta plusvalenze: prosciolti i Friedkin, confermate le accuse per Pallotta - roma, inchiesta plusvalenze: prosciolti i Friedkin, confermate le accuse per Pallotta - Novità sul caso, con l’esclusione dal fascicolo dell'attuale presidente e vicepresidente del Cda giallorosso: tutti i dettagli ...