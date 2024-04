Plusvalenze | De Laurentiis dal Pm a Roma

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 13.38 Ascoltato in Procura aper oltre un'ora il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De. L'inchiesta è quella di falso in bilancio nell'operazione con cui fu acquistato l'attaccante Osimhen, nel 2020. Secondo i Pm, nel passaggio dal Lille al Napoli si generò una plusvalenza fittizia. Parte del pagamento avvenne a scambio coi cartellini di 3 giovani calciatori, il cui valore sarebbe stato 'gonfiato': da qui la presunta plusvalenza fittizia

Le notizie suscitano in particolare l'interesse dei tifosi della Juventus "Quindi ora lo scudetto viene revocato". Le news sull'indagine a carico del Napoli , per l'acquisto di Victor Osimhen nel ... (sbircialanotizia)

Ultim’ora Napoli, De Laurentiis in Procura per essere interrogato: cosa sta succedendo - ULTIM’ORA – De Laurentiis è alla Procura di Roma per essere interrogato in merito all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Victor Osimhen è… Leggi ...informazione

ULTIM'ORA - Caso Osimhen, De Laurentiis interrogato dai pm di Roma in Procura - Notizie Napoli - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere interrogato nell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in bilan ...msn

De Laurentiis indagato a Roma, il presidente del Napoli è in Procura per l'interrogatorio: le ombre sull'acquisto di Osimhen - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere interrogato nell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il ...leggo