PlayStation Showcase - l’evento potrebbe tenersi la prossima settimana

(Di martedì 7 maggio 2024) Il prossimola, Sony sarebbe già pronta ad annunciare ufficialmente la data del, probabilmente fissata per metà maggio. Un post pubblicato e successivamente rimosso da DJ Akademiks, riportato dal leaker Radec, suggerisce chenelle prime settimane di maggio. Inoltre, secondo le indiscrezioni, Kendrick Lamar è costretto ad attendere la conclusione deldi Sony per pubblicare la nuova traccia legata al diss contro Drake. Il motivo sembra essere strettamente legato a un accordo di marketing, dunque è possibile che Kendrick Lamar possa collaborare con Sony oin qualche modo ...

l’annuncio di Ghost of Tsushima 2 è in programma tra pochi mesi, precisamente durante l’estate del 2024 in occasione del PlayStation Showcase . Almeno questa è la nuova indiscrezione condivisa dall’insider Haothors. Ebbene sì, il leaker è un vero e ...

Jeff Grubb ha affermato che a Maggio 2024 è in programma il nuovo PlayStation Showcase o State of Play, dove tra i giochi presenti in questo nuovo appuntamento comunicativo del colosso giapponese troviamo Silent Hill 2 Remake . Questa informazione, ...

In queste ore sta circolando in rete un rumor che vuole Sony attualmente impegnata nello sviluppo di MediEvil 2 Remake , con l’annuncio di questo nuovo gioco che dovrebbe avvenire tra ormai poche settimane e precisamente nel corso del mese di Maggio ...

PlayStation Plus: EA Sports FC 24 gratis da oggi, leak svela due giochi Extra e Premium - Dal 7 maggio 2024 sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus, tra cui EA Sports FC 24, Ghostunner 2 e Tunic.

La cosa più "for the players" che PlayStation può fare è ridare senso alla sua comunicazione - Il caso di Helldivers 2 è il più rumoroso, ma non l'unico, che ci ricorda di una comunicazione di PlayStation fumosa e contraddittoria.

THQ Nordic Showcase 2024 annunciato con data e orario dell'evento in streaming - THQ Nordic Showcase 2024 è stato annunciato oggi per questa estate: vediamo dunque la data fissata e l'orario dell'evento in streaming.