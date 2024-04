Teatro d’Europa | Frasca porta in scena Pirandello

Al Lirico l'omaggio ad Aaron Copland e Leonard Bernstein - Il 5 e 6 aprile, per la stagione concertistica, il Teatro Lirico di Cagliari propone "Maestro e Allievo", due serate dedicate ai celebri e carismatici compositori e direttori d'orchestra statunitensi.ansa

Filippo Gorini ed I Solisti Aquilani in concerto al Teatro Acacia - In scena il talento puro di Filippo Gorini, protagonista al pianoforte di questo indovinato ‘incontro’ con I Solisti Aquilani, tra le orchestre italiane più apprezzate in Europa per la maestria ...expartibus

La musica dei Beatles ad Altamura con il tour teatrale di Carlo Massarini e “The Beatbox” - Parte da Altamura il tour teatrale 2024 di Carlo Massarini e i “The Beatbox ”, con lo show “ Magical Mistery Story, Now and Then – The Beatles live again”, per rivivere la musica e la storia dei Beatl ...baritoday