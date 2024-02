Latina Finisce ai domiciliari per aver violato ad un “divieto di avvicinamento”

(Di giovedì 15 febbraio 2024)-Nel corso del pomeriggio di ieri, a, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia hanno arrestato un 40enne, già sottoposto alla misura cautelare deldiai luoghi frequentati dalla parte offesa, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di, a seguito della L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina – Nella giornata del 3 gennaio a Latina (LT), i Carabinieri della locale Stazione di Latina – Borgo Podgora, hanno tratto in arresto un ... (temporeale.info)

Latina – Nel corso della mattina del 18 gennaio 2024 a Latina , i Carabinieri dipendenti del N.O.R. – Sezione Radiomobile, hanno arrestato in ... (temporeale.info)

Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 E’ successo tutto in pochi istanti ieri mattina, presso un cantiere edile di Priverno. Un uomo di 45 anni, intento ... (dayitalianews)

Latina – Nella giornata del 5 febbraio a Latina , i Carabinieri dipendenti N.O.R. – Sezione radiomobile, hanno arrestato un 31enne residente a Latina ... (temporeale.info)

Il Catania cade ancora, il Latina s’impone 1-0: la classifica si fa pesante Bouah non arriva a deviare il lungo cross dello stesso numero 30 rossazzurro ed anche il Latina è costretto al primo “cambio” per l’infortunio occorso a Fabrizi sostituito da Fella. Sul finire della ...

Latina-Catania: 1-0 il finale-Il tabellino Allo stadio “Francioni” protagoniste Latina e Catania, gara valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito risultato e tabellino.Latina-Catania 1-0: 52' Ric ...

Desyree Amato scampata alla furia dell'ex a Cisterna di Latina: come ha fatto a salvarsi da Christian Sodano Desyree Amato, la ragazza di Cisterna di Latina scampata alla furia dell’ex fidanzato Christian Sodano, è riuscita a fuggire dopo essersi nascosta ...