Fiorella Mannoia attacca Meloni sulle morti Gaza | “Dov’eravate quando si votava il cessate il fuoco?”

(Di venerdì 1 marzo 2024)ha commentato il tweet di Giorgia, pubblicato ieri, dopo quanto accaduto nel nord della Striscia di. La premier aveva scritto: "Bisogna intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per unil fuoco". "Questo post è uno scherzo?", la replica della cantante.

Fiorella Mannoia in una veste inedita: ecco il video del marito: Di recente, un video diventato virale su Instagram mostra il marito della cantante che scherza sul fatto che sia andata a cena con la maglia bucata, scatenando le risate di tutti ...105

Tommaso Paradiso a Molfetta per il The Best Music Festival: Tommaso Paradiso farà tappa a Molfetta, reduce dai sold out nei palazzetti italiani. Torna in puglia con un concerto da capogiro tra effetti scenici e spettacolo garantito. Giovedì 22 agosto, in ...molfettaviva

In vendita i biglietti dello show di Bollani: Da ieri sono in vendita i biglietti del concerto che si svolgerà al palazzo dei congressi. Come accaduto nel periodo natalizio con il concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, anche con Bollani nella ...ilrestodelcarlino