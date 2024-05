Passaro-Ajdukovic oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Internazionali d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Francescose la vedrà contro Dujenel turno decisivo delledegli, quinto Masters 1000 stagionale di scena sui campi in terra rossa del Foro Italico. Al debutto il perugino ha sconfitto in due set molto tirati il top cento a stelle e strisce Aleksandar Kovacevic. Il croato, invece, numero 129 della classifica mondiale, ha prevalso in tre parziali nei confronti dell’ungherese Zsombor Piros. L’azzurro ha perso l’unico precedente, andato in scena nel giugno del 2021 a livello di circuito minore, ma partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio perc’è il biglietto per il tabellone principale, che ha già disputato nelle ultime due edizioni. SEGUI IL LIVE DI ...