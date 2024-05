Internazionali d’Italia Roma 2024 - qualificazioni maschili | Passaro al turno decisiv - out Maestrelli e Oradini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Francescoha onorato al meglio la wild card che gli ha concesso la Federazione e si è qualificato per ilo delledegli. La prima vittoria italiana di giornata al Foro Italico ha portato la firma del perugino, che sulla Grandstand Arena ha piegato con un doppio 7-5 lo statunitense Kovacevic, numero 89 del mondo ma non particolarmente a suo agio sulla terra battuta. Non si trattava comunque di un impegno semplice visto che l’americano ha molta più esperienza a livello Atp ed è più abituato a calcare determinati palcoscenici.è stato però bravissimo, servendo molto bene e dimostrando grande cinismo nei momenti chiave. In entrambi i set, il break ...