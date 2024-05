Paris Saint-Germain- Borussia Dortmund - ossia il re Mbappé e l' operaio Fullkrug

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 7 maggio 2024) Si dice sempre, con non poca ragione, che la Champions League, almeno a determinati livelli, è roba da ricchi. Ilsta lucidando l’argenteria per la grande notte, punta tutto sull’ultimo regalo parigino di Kylianprima della fuga già scritta verso Madrid.il ragazzo prodigio, il predestinato, un Mondiale vinto a vent’anni e un altro perso a 24 segnando una tripletta in finale, roba da impazzire, da perdere la testa.per il quale si è iniziato a contare lo stipendio all’ora, al minuto, più che al mese. Ma questa semifinale di ritorno di Champions League si porta dietro anche un’anima diversa, e non è soltanto quella che, un po’ a sorpresa, ha richiamato in battaglia Nasser Al-Khelaifi, l’uomo che ha svuotato il Psg di ogni significato che non ...