Mbappé distaccato e assente | discutibile il suo atteggiamento col Barcellona Le Parisien

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) In campo contro ilsi è vista soltanto l’ombra di. L’attaccante francese ha deluso anche in Champions, dopo le polemiche di cui è stato protagonista in campionato.protagonista in Champions per la sua assenza La stampa francese si chiede dove sia finito il vero. “Le” scrive: Tutti gli occhi del Parco dei Principi sono stati su di lui. Con una grande differenza rispetto al solito:mercoledì sera si è fatto notare soprattutto per la sua “assenza”. Solo tre tiri in poco più di novanta minuti di gioco, nessuno in porta, un solo dribbling riuscito, due piccoli duelli vinti, tredici palloni persi, solo quarantaquattro palloni toccati e un, lontano dal coinvolgimento richiesto per ...