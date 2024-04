Serie d femminile Pallavolo Grosseto batte la Lunigiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Vittoria fondamentale nel campionato regionale diD per laGiorgio Peri e Carmania. Il teamgrossetano ha battuto in casa 3-0 il Volley. Bellissima e convincente vittoria per le ragazze di Alpini in un match che alla vigilia non prevedeva nulla di scontato: lunigiane che, con 30 punti in classifica, precedevano le grossetane di tre lunghezze. Grossetane che, confermando il trend di buon gioco, vincendo hanno operato l’aggancio in classifica. Una partita in perfetto equilibrio con il proverbiale freno a mano tirato da parte delle grossetane, forse per eccesso di quel timore reverenziale che nel susseguirsi dei punti ha lasciato spazio al quel bel gioco che darà poi vita ad una partita a senso unico. Una giornata piena di carattere ed una dimostrazione di ...