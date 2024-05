Palermo - chi sono i 5 operai morti soffocati dal ga - nel tentativo di salvarsi a vicenda

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 7 maggio 2024) Ieri, 6 maggio, è avvenuto l’ennesimo incidente sul lavoro che ha causato 5 vittime: si tratta di 5che lavoravano alla rete fognaria di Casteldaccia per la Quadrifoglio Group, ditta per la gestione dei rifiuti e la manutenzione di acquedotti, gasdotti e oleodotti, che opera per conto di Amap, che gestisce le condotte idriche e fognarie di. Le vittimeEpifanio Assazia, 71 anni, Ignazio Giordano, di 57 anni, originario di Partinico, Giuseppe Miraglia, 47 anni, originario di San Cipirello, sempre nel palermitano, Roberto Raneri, di 51 anni, di Alcamo, e il più giovane Giuseppe La Barbera, 28 anni, che era un lavoratore interinale dell’Amap, mentre gli altri 4 erano dipendenti della ditta Quadrifoglio Group. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Girolamo Bentivoglio Fiandra, secondo quanto condiviso dal ...