Strage operai a Palermo Castellone M5S | Non c’è più tempo da perdere

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 7 maggio 2024): “Presenteremo il nostro emendamento in Senato per istituire il reato di omicidio sul lavoro” Sullae dinella fogna della statale 113 che collegaa Casteldaccia è intervenuta anche la Vicepresidente del Senato e esponente 5 Stelle Mariolina. Lo ha fatto attraverso una nota inviata ieri in redazione. “Un’ennesima tragedia sul lavoro a. 5morti e un sesto in fin di vita. Unacontinua alla quale bisogna mettere fine. Domani presenteremo il nostro emendamento in Senato per istituire il reato di omicidio sul lavoro. Non c’è piùda” . Se ti va lascia un like ...