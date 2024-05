Omicidio a Pavia Est Aggredito e ucciso In manette l’amico | Litigavano sempre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) "Purtroppo mi aspettavo che sarebbe finita così, che sarebbe successo qualcosa di grave". "Continuavano a litigare, sia in casa che anche al bar". "Si vedevanoinsieme, ma". Tra i vicini di casa e chi frequenta i bar di viale Cremona, non c’è troppo stupore per il tragico epilogo scoperto ieri poco prima dell’alba. Nella palazzina al numero civico 81, all’angolo con via Torello Da Strada, vivevano insieme pare già da una decina d’anni, anche se forse in modo noncontinuativo, sia la vittima, Julio Antonio Rosario Santos, 36enne di nazionalità dominicana, sia il presunto responsabile, Fausto Baiguera, 69 anni. Quali fossero i rapporti tra i due, per le indagini è ancora in corso di accertamento. Per qualche vicino il dominicano faceva da badante al più anziano, per altri erano compagni, in ogni caso ...