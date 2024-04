F1 | Lando Norris | “Confermarci al livello di Melbourne sarebbe perfetto | ma la Ferrari è sempre veloce”

(Di giovedì 4 aprile 2024)è uno dei protagonisti più attesi alla vigilia del weekend del Gran Premio del Giappone 2024, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo aver centrato il primo podio dell’anno con il terzo posto di(anche grazie al ritiro di Max Verstappen), il britannico della McLaren vuole ripetersi a Suzuka su una pista che potrebbe esaltare le qualità della MCL38. “è stato un boost, è un punto di partenza. Sono molto contento di ciò che abbiamo fatto: vuoi esserepiù vicino alla Red Bull e lottare. Ma la, è migliorata in alcuni punti come le curve ad alta velocità. Noi siamo molto forti ad alta velocità ma fatichiamo nel lento, ma sono fiducioso sul fatto che stiamo facendo buoni ...

