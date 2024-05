Nuovo allenatore Napoli | Gasperini in pole - Conte sempre più lontano -CORRSPORT

(Di martedì 7 maggio 2024)inper la panchina azzurra,più. De Laurentiis pronto a ristrutturare la squadra. La SSCsi prepara a una nuova era, con il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a ristrutturare la squadra dopo una stagione deludente. La scelta delsarà il primo tassello fondamentale per ricostruire la formazione azzurra, e al momento il nome inposition sembra essere quello di Gian Piero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le riflessioni su, attuale tecnico dell’Atalanta, sono in continuo sviluppo. Gli altri principali candidati alla panchina ...

Calzona non resterà all'interno del Napoli con l'arrivo del prossimo allenatore , la società non gli ha comunicato cosa succederà: "Credo sia improponibile"Continua a leggere

Il futuro del Napoli lo capiremo dalla scelta dell’allenatore Cesare – Caro Guido inutile pareggio del Napoli che fa di tutto per non andare in Europa, o almeno nell’Europa che conta. Nonostante le frenate delle squadre dirette concorrenti. Ma ...

Udinese-Napoli, Calzona: “Tanto caos in campo, dovevamo fare di più” - Udinese-napoli, Calzona: “Tanto caos in campo, dovevamo fare di più” - Calzona analizza il pareggio del napoli con l'Udinese: "Tanto caos in campo, dovevamo fare di più. Sul futuro mio e del club non ho certezze".

BDC - Rambaudi: "Napoli Credo che il nuovo allenatore sarà Pioli, ma penso che Gasperini sia perfetto" - BDC - Rambaudi: "napoli Credo che il nuovo allenatore sarà Pioli, ma penso che Gasperini sia perfetto" - Roberto Rambaudi, intervenuto in collegamento con ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della partita pareggiata dal napoli contro l'Udinese e del futuro del club azzurro. Questo il suo comm ...

BDC - Marolda: "Il Napoli non può aspettare troppo per il nuovo allenatore, non sono convinto che Conte sia una pista totalmente chiusa" - BDC - Marolda: "Il napoli non può aspettare troppo per il nuovo allenatore, non sono convinto che Conte sia una pista totalmente chiusa" - Ciccio Marolda, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della partita pareggiata dal napoli contro l'Udinese e del futuro del club azzurro. Questo il pensiero del giornalista: "Stas ...