Basta buchi nell’acqua | Per una nuova piscina San Martino è pronto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Mentre Pavia guarda con un po’ di nostalgia alladi via Folperti, chiusa dalla scorsa estate e che difficilmente riaprirà, e il progetto per tornare a nuotare a Bereguardo è ormai saltato, Sansi muove. Il primo passo verso la nascita di un nuovo impianto è stato appena sottoscritto davanti a un notaio, dov’è stata stipulata la convenzione urbanistica relativa al piano attuativo denominato “Tr2/A“. In pratica il Comune ha ottenuto a titolo gratuito da un’azienda un terreno di oltre 15mila metri quadri. Inoltre l’operatore privato si è impegnato a realizzare un parco pubblico con alberature e attrezzature, nuovi parcheggi, la sistemazione dell’area stradale e la piantumazione del parco pubblico. In cambio su 20mila metri quadrati potrà costruire nuove villette, ma se il suo progetto per qualche motivo salterà, il terreno rimarrà ...