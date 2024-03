Nordio delude la Lega scandalizzata per i domiciliari allo stupratore di Caivano | «Seguite procedure corrette» Basta polemiche politiche | «C’è la separazione dei poteri»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il ministro della Giustizia, Carlo, ha difeso la scelta dei magistrati di Napoli di concedere gli arresticon braccialetto elettronico a uno dei due maggiorenni accusati di stupro e revenge porn ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni a. Rispondendo a una interrogazione parlamentare rivoltagli il 5 dicembre scorso dal senatore napoletano della, Gianluca Cantalamessa, scandalizzato per la scelta dei magistrati che comunque avevano concesso isolo da parenti dell’indagato in Veneto.spiega nella sua risposta che i magistrati hanno ritenuto sufficiente «a scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati, nel caso di specie, la misura degli arresticon braccialetto elettronico, in ragione soprattutto ...