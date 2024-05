Proteste pro-Palestina - all’Università di Bologna il primo presidio italiano con le tende | Stop complicità con Israele

(Di lunedì 6 maggio 2024) Viene chiamata Intifada degli studenti. In questo stato di agitazione universitaria che coinvolge tutto il mondo, le primeitaliane per Gaza sono a. Le hanno montate studentesse e studenti nella giornata di ieri, domenica 5 maggio, lanciando una campagna di iniziative e appuntamenti in vista della grande mobilitazione per il 15 maggio, giorno di ricordo della Nakba. “Sono mesi che lavoriamo, interfacciandoci con l’Università die la sua governance, per chiedere l’interruzione degli accordi di ricerca con le università e aziende israeliane complici del genocidio, e con le aziende italiane che attivamente sostengononella sua pulizia etnica. Mandiamo un appello anche più ampio: chiediamo al governoe alle istituzioni del mondo occidentale di cessare immediatamente ...

