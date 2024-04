Sechi-Gruber - sul caso Scurati sono scintille Te lo dico io - Non è così | botte da orbi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Si continua a disquisire delnel corso della trasmissione del 26 aprile di Otto e mezzo, il talk show di La7 che vede Lillialla conduzione. Tra gli ospiti della puntata figura Mario, direttore di Libero, che ritorna sulla questione del monologo dello scrittore non andato in onda sulla Rai: “esprime non posizioni politiche, di più, fortemente politiche. Il suo non era un monologo sul 25 aprile, io nonche sia popolare, ha espresso posizioni fortemente politiche, fortemente critiche sul presidente del Consiglio. Si posesprimere, ma con un contraddittorio, visto che si tratta della Rai, cioè del servizio pubblico, e il contraddittorio non era previsto. Io l'avrei mandato in onda con un contraddittorio, come è buona regola. Qua ...