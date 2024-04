25 aprile, tensioni a Milano: manifestanti pro Palestina contro Brigata ebraica - La tensione è aumentata, finché i giovani manifestanti pro Palestina hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza della Brigata ebraica, formato da City Angels. Ci sono stati alcuni minuti di ...

Continua a leggere>>

Corteo 25 aprile a Milano, contestazione dei filo palestinesi alla Brigata ebraica. scontri in piazza Duomo, un ferito - Festa della Liberazione. I manifestanti hanno sfilato da Porta Venezia fino a piazza Duomo, dove c’era un presidio dei Giovani palestinesi ...

Continua a leggere>>

scontri tra manifestanti pro Palestina e Brigata Ebraica in piazza Duomo a Milano: un ragazzo portato in Questura - Tensioni in piazza Duomo a Milano per il corteo del 25 aprile. Ci sono stati alcuni scontri tra manifestanti pro Palestina e Brigata Ebraica, poi sedati dai City Angels e dalla polizia. Un ragazzo è ...

Continua a leggere>>