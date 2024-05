Napoli senza primavera

La rabbia e lo sconforto del tecnico per l'atteggiamento del centrocampista fotografano la situazione dei partenopei: una squadra che sta solo aspettando la fine del campionato e ha staccato la spina da tempo. "L'ho trovata in una situazione ...

Ancora un pareggio per il Napoli. Gli azzurri di mister Francesco Calzona sono stati beffati nel finale: il dato sulla squadra partenopea parla chiaro. Altro boccone amaro per il Napoli di mister Francesco Calzona. Non è bastato il gol di Osimhen ...