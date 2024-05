Napoli - Calzona | Prendiamo sempre gol nel final - dovevamo chiudere prima la gara

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“gol nella fasee, questo ci dà molta amarezza. Questa sera avevamo lain controllo esegnare la rete della sicurezza perla sfida”. Ai microfoni di Dazn Francescoanalizza così il pareggio delin Friuli. “Abbiamo mosso poco la linea difensiva dell’Udinese nel primo tempo, il giro palla è stato lento. Nella ripresa abbiamo accelerato siamo riusciti a creare palle gol. Poi però non siamo riusciti a conquistare i tre punti”. Poi continua: “Peccato perchè è la terza partita in cui ci sfugge la vittoria negli ultimi minuti. E’ una stagione che va così e purtroppogol. Avremmo dovuto segnare la rete ...

Calzona a Dazn: "Prendiamo sempre gol, dovevamo fare il 2-0! Futuro Nessuna proposta..." - Calzona a Dazn: "Prendiamo sempre gol, dovevamo fare il 2-0! Futuro Nessuna proposta..." - Pari amaro per il suo Napoli contro l'Udinese. Ad analizzare l'1-1 subito il tecnico azzurro, Francesco Calzona ...

L'iniziativa. «La pace è un dovere». Come aderire all'appello di Trieste - L'iniziativa. «La pace è un dovere». Come aderire all'appello di Trieste - Il testo indirizzato ai governi e, soprattutto, ai candidati alle prossime elezioni europee da parte delle associazioni cattoliche può essere sottoscritto da tutti. Ecco come fare ...