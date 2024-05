Vicenza - muffa nel pane e insetti nei pasti in mensa scolastica

Arrestato Toti, presidente della Regione Liguria ai domiciliari - Arrestato Toti, presidente della Regione Liguria ai domiciliari - (Adnkronos) – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è stato arrestato e messo ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Genova condotta dalla Gdf. L’accusa per Toti è di ...

Insetti e muffa nel cibo servito ai bambini delle mense: centro cottura “stoppato” e multato - Insetti e muffa nel cibo servito ai bambini delle mense: centro cottura “stoppato” e multato - Assenza di dovuti controlli, qualità quantomeno scadente del cibo servito mal conservato e perfino muffa nel pane e insetti nei piatti. A cui aggiungere ...

