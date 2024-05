Mousse di fragole | la preparo senza usare panna

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 7 maggio 2024) Ladiè una spuma fresca e delicata,. Si tratta di un dolce veloce e leggerissimo, a base di pochi ingredienti tutti di facile reperibilità soprattutto ora che è primavera e questi frutti sono dolcissimi! Si prepara semplicemente con gli albumi, a questo proposito vi consiglio diquelli in vendita in tutti i supermercati perché pastorizzati. Può essere consumata anche dai celiaci; non dovremo neppure accendere forno o fornelli, perché non necessita di cottura! Guarniamola semplicemente cona tocchetti e con una fogliolina di menta per profumarla ulteriormente. Se dovessimo trovare un difetto a questa ricetta, beh sarebbe quello che non potremo gustarla subito! Dovremo attendere un’ora di riposo in frigorifero prima di poterla assaggiare ...