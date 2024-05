Torta mele e fragole | la preparo con olio e yogurt ma senza burro

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 2 maggio 2024) Laè la variante primaverile del classico dolce della nonna. Nell’impasto, però, non c’è neppure un grammo dici assicurano un risultato soffice e gustoso, ma molto più leggero e digeribile. Per ottenere una resa altissima e morbidissima, oltre alla farina, dovremo aggiungere una cucchiaiata abbondante di frumina (oppure amido di mais). Ricordiamoci di lavorare bene le uova e lo zucchero per incamerare più aria possibile e ottenere un impasto irresistibile. Una volta pronto, distribuiamo la frutta, ma conserviamo un po’diper decorare la superficie. Il risultato conquisterà grandi e piccini. Mela esi scioglieranno in cottura e rilasceranno un sapore delizioso che farà di questo dessert uno dei ...