MotoGP - i precedenti di Bagnaia e Bastianini a Jerez Pecco a caccia del tri - un solo acuto per Bestia

La MotoGP si appresta a tornare in azione dopo due weekend di pausa (di cui una provocata dalla cancellazione del GP d’Argentina, annullato in inverno e mai più sostituito). Il terzo appuntamento stagionale sarà il Gran Premio delle Americhe, che si disputerà nel circuito di Austin, in Texas. Entrato in calendario nel 2013, sostanzialmente subito dopo la sua edificazione, il riuscito Tilkodromo texano è diventato un appuntamento fisso per il ... (oasport)