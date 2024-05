Motociclismo - Dalla Porta fuori dal podio in Portogallo

(Di martedì 7 maggio 2024) Prato, 6 maggio 2024 - Aveva debuttato nella competizione salendo direttamente sul gradino più alto del, sul tracciato di Misano. E ieri, in, si è classificato quinto, su un circuito come quello di Estoril sul quale non aveva mai corso, riuscendo ad ogni modo a mantenere la prima posizione nella classifica generale. Questo l'ultimo risultato fatto registrare da Lorenzo, impegnato in questo caso nello "Stock European Championship". Il pilota di Montemurlo ha partecipato anche in questo frangente al Campionato Europeo Stock sotto le insegne del GV Racing. Anche se non è riuscito a replicare la prestazione-monstre di qualche settimana fa, anche alla luce delle difficoltà riscontrate a causa della pioggia battente.ha comunque motivi per ...

Sul circuito di Portimao, in Portogallo , va in scena il Gran Premio di MotoGP , seconda tappa del motomondiale. La Sprint race di ieri ha visto la vittoria di Maverick Vinales, seguito da Marc Marquez e Jorge Martin . E’ proprio quest’ultimo ad avere ...

La prossima fermata è Le Mans: la MotoE™ verso il 2° round del 2024 - La prossima fermata è Le Mans: la MotoE™ verso il 2° round del 2024 - Archiviate le gare di Portimao, le elettriche tornano in pista per il Gran Premio di Francia: ecco i piloti da tenere d'occhio e gli orari del fine settimana ...

Toyota schiera in Portogallo Ogier e - Toyota schiera in portogallo Ogier e - Michele Montesano Toyota si affiderà a un poker d’assi per affrontare il Rally del portogallo, in scena questo fine settimana. Oltre a Elfyn Evans, secondo nella ...

Prima semifinale di Eurovision 2024: la scaletta, i cantanti in gara e gli ospiti di questa sera - Prima semifinale di Eurovision 2024: la scaletta, i cantanti in gara e gli ospiti di questa sera - Da Cipro al Lussemburgo, scendono in campo i primi quindi Paesi che partecipano alla sfida canora. Solo in dieci passeranno alla finale di sabato 11 maggio ...