Shock nel Salento Ritrovato morto con un coltello in petto | mistero sul decesso di un 87enne

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 24 Marzo, 2024 Dopo quelle registrate nelle settimane scorse, ancoranelper una tragedia dai contorni inquietanti ed oscuri. Un uomo di 87 anni, Espedito Tornatora, è stato trovatocon unconficcato nela Carmiano poco dopo le 11 di questa mattina. I primi ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri locali, seguiti dalla sezione Investigazioni scientifiche. Sul luogo, successivamente, è giunto anche il personale del 118 che ha confermato ildella vittima. Il contorno misterioso della vicenda ha lasciato più di qualche dubbio, inizialmente, sulle cause della morte dell’nel, prende corpo l’ipotesi del suicidio Per queste ragioni stati avviati ...

La Bce prevede che la crescita dell'area euro si avvierà su una ripresa ciclica nel 2024 . "In assenza di ulteriori shock ", sarà inizialmente spinta dall'aumento del reddito "che supporta i consumi ... (quotidiano)

La Bce prevede che la crescita dell'area euro si avvierà su una ripresa ciclica nel 2024 . "In assenza di ulteriori shock ", sarà inizialmente spinta dall'aumento del reddito "che supporta i consumi ... (quotidiano)

Meteo: Aprile come peggio non poteva, partenza Shock - Tutto questo movimento lo percepiremo chiaramente anche in Italia, dove si prevede l’arrivo di una forte depressione nel corso della Settimana Santa e poi addirittura l’arrivo del caldo subtropicale ...meteogiornale

Schiaffi e testate al rianimatore dopo il drammatico incidente a Foggia, Pronto soccorso sotto Shock - Un medico dell’elisoccorso è stato aggredito in serata nel pronto soccorso del policlinico di Foggia. Un uomo, forse ubriaco, ha dapprima dato uno schiaffo e poi una testata al volto del dottore che n ...informazione

'Non furono 30mila', lo spot Shock del governo Milei sul golpe - In concomitanza con le commemorazioni della Giornata della memoria e della verità in Argentina, che ricordano le vittime del colpo di Stato del 24 marzo 1976 nel Paese sudamericano, il governo del pre ...ansa