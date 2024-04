I pesci sega dai denti piccoli in Florida girano e si arenano in una strana e misteriosa moria

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un misterioso fenomeno porta alla morte deiinRecentemente, in, si sta verificando un fenomeno insolito che ha causato la morte di numerosidai, lungo le coste delleKeys. Gli esperti non riescono a spiegarne la causa dietro questo comportamento anomalo. Adamo Brame, coordinatore del recupero del pescepresso la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Fisheries, ha confermato che sono stati segnalati oltre 100 casi unici dicolpiti, con più di 30 decessi confermati. Decessi confermati e ipotesi di sottostima Il fenomeno è iniziato nell’ottobre del 2023 L'articolo proviene da News Nosh.

Dal dating sim di Palworld all'elicottero di Resident Evil: i migliori pesci d'Aprile 2024 - Scopriamo quali sono i più folli pesci d'Aprile che sono stati pubblicati nel 2024 dalle aziende legate al mondo videoludico.everyeye

Girano in tondo fino a morire: lo strano mistero dei pesci nell'oceano - È mistero su molte specie di pesci che negli Stati Uniti girano in cerchio fino a morire: gli scienziati sono a lavoro per capire cosa sta succedendo in Florida ...ilgiornale

Emergenza pesce sega, in Florida comportamenti anomali e morti (per ora) inspiegabili, avviato un programma di salvataggio - In Florida molti pesci sega stanno mostrando comportamenti anomali e muoiono inspiegabilmente. Cosa sta succedendogreenme