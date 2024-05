Minaccia Fentanyl - come combattere il mercato illegale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) Torna l’allarmein Italia. Sebbene alcuni avessero giudicato eccessivamente precauzionale il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio didella Presidenza del Consiglio, i recenti avvenimenti dimostrano che il pericolo c’è. E che la prevenzione e la vigilanza sono gli unici strumenti per evitare il contagio. Pochi giorni fa, infatti, sono state trovate per la prima volta in Italia tracce diin una dose di eroina prelevata nel solco delle attività di riduzione del danno. Dopo le analisi di laboratorio svolte dall’Istituto superiore di sanità, nel campione sequestrato a Perugia dagli inquirenti è stato scoperto che l’eroina era stata miscelata con un 30% di codeina, un 15% di diazepam e un 5% di Fentalyn. In seguito alla notizia è stato attivato il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe ...