“Fentanyl | potenziale minaccia sociale” | sulla droga degli zombie l’allarme degli operatori del 118 video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 febbraio 2024)sbarca in Italia. Una circolare del ministero della Salute ad inizio febbraio ha sollevato il problema rispetto a questa sostanza che negli Usa è stata definit “dello“, uccide 180 persone al giorno ed è diventata una questioneallarmante. Il dicastero guidato da Orazio Schillaci innalza l’allerta perché l’oppioide sintetico potrebbe diffondersi anche in Italia. Una “” in grado di creare una “feroce dipendenza con parametri addirittura fino a 80 volte superiori a quelli determinati dalla cocaina.che va intercettata per tempo e radicalmente stroncata, auspichiamo al più presto”. Così il presidente della Società italiana sistema 118 (Sis 118), Mario ...